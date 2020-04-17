Вашингтон, 17 апреля 2020, 14:09 — REGNUM Большинство членов экипажа американского авианосца «Теодор Рузвельт», у которых было выявлено заражение коронавирусной инфекцией, не демонстрируют никаких симптомов заболевания, что может являться важной особенностью вируса, сообщает 16 апреля Reuters.
Агентство отмечает, что процесс выявления зараженных коронавирусом на борту авианосца закончен приблизительно на 94%. Исследование показало, что у около 60% из 600 моряков, чьи тесты дали положительные результаты на COVID-19, заболевание проходит без симптомов. В ВМФ не уточнили, у скольких из них симптомы проявились впоследствии.
Министр обороны Марк Эспер, выступая в четверг в телевизионном интервью, сказал, что количество бессимптомных случаев на борту авианосца «сбивает с толку». По его словам, получается, что вирус может переноситься «нормальными, здоровыми людьми, которые и понятия не имеют, что они его переносят».
Напомним, в результате распространения коронавирусной инфекции на борту авианосца «Теодор Рузвельт» скончался один человек.