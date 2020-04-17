Вашингтон, , 14:09 — REGNUM Большинство членов экипажа американского авианосца «Теодор Рузвельт», у которых было выявлено заражение коронавирусной инфекцией, не демонстрируют никаких симптомов заболевания, что может являться важной особенностью вируса, сообщает 16 апреля Reuters.

Агентство отмечает, что процесс выявления зараженных коронавирусом на борту авианосца закончен приблизительно на 94%. Исследование показало, что у около 60% из 600 моряков, чьи тесты дали положительные результаты на COVID-19, заболевание проходит без симптомов. В ВМФ не уточнили, у скольких из них симптомы проявились впоследствии.

«В отношении COVID-19 мы узнаем, что скрытность в форме бессимптомной передачи является секретным оружием этого врага», — заявил контр-адмирал ВМФ США Брюс Джиллингем.

Министр обороны Марк Эспер, выступая в четверг в телевизионном интервью, сказал, что количество бессимптомных случаев на борту авианосца «сбивает с толку». По его словам, получается, что вирус может переноситься «нормальными, здоровыми людьми, которые и понятия не имеют, что они его переносят».

«Я не знаю, доказываем ли мы что-то новое», — подчеркнул, в свою очередь, данные о бессимптомном характере большинства случаев заражения коронавирусом вице-адмирал Филлип Сойер. — Тем не менее я согласен, что мы предоставляем определенные данные, которых у других организаций, возможно, нет».

Напомним, в результате распространения коронавирусной инфекции на борту авианосца «Теодор Рузвельт» скончался один человек.