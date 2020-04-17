Марсель, Франция, , 06:38 — REGNUM Коронавирус SARS-CoV-2 полностью погибнет в течение 15 минут при температуре 92ºC, к такому выводу пришли французские учёные из Университета Прованса. Результаты своих исследований они опубликовали в электронной научной библиотеке bioRxiv.

В ходе экспериментов учёные нагревали коронавирус до 60ºC в течение часа, после чего обнаружили, что некоторые его штаммы всё ещё способны размножаться. Полностью дезактивировать коронавирус удалось только после нагрева до 92 градусов в течение 15 минут.

Исследователи полагают, что результаты их работы будут способствовать определению подходящего протокола дезактивации вируса для предотвращения угрозы заражения медицинского персонала, напрямую работающего с образцами.

Читайте ранее в этом сюжете: Ученые заявили о низкой вероятности заразиться коронавирусом через предметы