Москва, , 23:48 — REGNUM Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пошутил, что На второй ракете-носителе «Ангара-А5», запущенной с космодрома Плесецк можно запустить грузовой автомобиль «КамАЗ» вслед за электромомобилем Tesla, запущенным ранее компанией Илона Маска.

Об этом 16 апреля в шутку заявил на своей странице в Twitter генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«КамАЗ отправим за Tesla», — написал Дмитрий Рогозин в Twitter, отвечая на вопрос о полезной нагрузке, которую планируется вывести в космос на второй ракете-носителе «Ангара-А5».

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года в США Илон Маск запустил красный электромобиль Tesla на ракете Falcon Heavy, позиционируемой как сверхтяжёлая.

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