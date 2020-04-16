Москва, , 23:36 — REGNUM Не сажать по домам, а делать экспресс-тесты на наличие коронавирусной инфекции — такой вывод можно сделать из выступлений участников онлайн-собрания Научного совета РАН «Науки ожизни» на тему «Коронавирус — глобальный вызов науке» (16 апреля 2020 г.)

Другими словами, усилия необходимо направить на оперативное выявление заболевания, а не уповать на панацею самоизоляции. Хотя значение карантинных мер никто из специалистов, конечно, не оспаривает.

При этом неправильно оставлять дома тех, кто переносит заболевание в легкой форме, считает академик РАН, бывший главный инфекционист Минздрава РФ Виктор Малеев из Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники советует ориентироваться на опыт Японии, где таких людей помещают в санатории. Тем более, что сейчас эти санатории и гостиницы пустуют из-за распространения инфекции.

« Потому что у нас сегодня оштрафовали примерно 500 больных легким течением, которые нарушили режим. Да, их оштрафовали. Но ведь одновременно с ними были еще люди. Кто о тех людях думает? На это нужно обратить особое внимание. Большая проблема уже в инкубационном периоде. За 2−3 дня до клиники у больных наблюдается выделение вируса. Поэтому нам важна сортировка контактов. У нас много семейных очагов , — отметил ученый, добавив, что срочно необходимо решать проблему экспресс-тестов. — Пока у нас только ПЦР, которые часто запаздывают. Поэтому, когда прилетают самолеты, мы людей отправляем домой, хотя в других странах их исследуют сразу, тут же по прибытии. И только потом решают, куда их девать ».

Никто из участников встречи не отрицает, что мир столкнулся с новым вызовом. Не ясна до конца природа этой инфекции. Хотя, безусловно, никто ее не создавал в ручном режиме. Вирус природный, пришел к нам от летучих мышей в результате мутации. Он постоянно видоизменяются. Среди многочисленных коронавирусов, носителями которых является значительный популяции различных видов летучих Африки и Евразии, появились вирусы, вызывающие смертельные осложнения при казалось бы безобидной ОРВИ, а недавно были обнаружены коронавирусы, способны передаваться от летучих мышей напрямую человеку, минуя промежуточных животных.

Критически отозвался ученый-эпидемиолог и о методах диагностики заболевания COVID-19. В частности, компьютерной томографии как основания для лечения от коронавирусной инфекции.

« Не совсем мне понятна диагностика только на основе компьютерной томографии. У нас в этот период года бывает 5−6 тысяч пневмоний, которые не связаны с коронавирусом. Нельзя исключить, что на КТ найдут пневмонию, поместят к инфицированным и т.д. В этом случае должно быть выражено мнение ученых, которые должны шире привлекаться к этому », — отметил академик Малеев.

Он уверен также в необходимости разработки современных технологий и методов борьбы с инфекциями. Например, в более широком использовании искусственного интеллекта и робототехники, а также альтернативных методов лечения и профилактики вирусных инфекций, которые сегодня могли бы предложить физики и химики.

«Многие проблемы организации борьбы, особенно в области эпидемиологии, можно было бы успешно решить с помощью искусственного интеллекта, который определил бы рациональные группы: куда и кого направлять, — подчеркнул академик Малеев. — Может быть, надо чаще применять элементы робототехники, чтобы не было такого прямого контакта. Меня удивляет, что у нас эти защитные костюмы. Уже в 1300 году, когда была чума, применяли эти черные балдахоны. Наверное, надо подумать о других методах. Какие-то защитные оболочки для персонала. Может быть, электронными пучками и так далее. Я не специалист по физике, но думаю, надо что-то придумать, чтобы спасать персонал. Надо разрабатывать более современные методы дезинфекции, не всегда надо поливать и так далее. Это все выглядит немножко устарело».

Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян высказался по поводу «эффекта БЦЖ», о чем в последнее время было немало разговоров. Клетки привитых людей, следует из его слов, быстрее реагируют на вирус, дают ему, что называется иммунный отпор.

«С иммунологической точки зрения объяснение этому факту абсолютно понятно. Это, во-первых, тренированный иммунитет, феномен, который был описан в 2016 году и связан с тем, что клетки, в которых живет микобактерия вакцинированных, находятся в активированном состоянии, всегда на страже, и при появлении новой инфекции начинают работать», — подчеркнул участник встречи. Ученый убежден, что необходимо проводить изучение возможности использования этого феномена не как средства лечения, а как средства профилактики, особенно для медиков, имеющих контакты с зараженными.

Разумеется, сегодня говорить нужно прежде всего о лечении заболевших и предотвращении подобных эпидемий в будущем. До создания вакцины пока далеко. Хотя всем очевидно, что надо работать на опережение. В этом смысле важно такое направление, как экология вирусов, а оно, как выясняется, практически было уничтожено в нашей стране. Это научное направление активно развивалось в СССР в 1970-е годы, «его надо возобновить», настаивает заведующий лабораторией биотехнологии НИЦ эпидемиологии и микробиологии им Н.Ф.Гамалеи Сергей Альховский. «Мы будем готовиться ко вчерашней войне, если не займемся экологией вирусов», — поддерживает его декан биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова академик Михаил Кирпичников. Он посетовал также на то, что из-за высокой стоимости не поддержан проект по использованию моноклональных антител.

Совершенно очевидно, что ситуация с нынешней пандемией заставляет задуматься о роли науки и ученых в борьбе с опасными вызовами. Тем более, что коронавирус, похоже, не исчезнет бесследно. Вполне вероятно, что он не раз напомнит о себе. Как и другие инфекции, которых масса. Даже забытая оспа имеет, как выясняется, все шансы вернуться.

Читайте ранее в этом сюжете: В Адыгее женщина с заражением SARS-CoV-2 родила здорового ребёнка