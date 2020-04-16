Москва, , 15:20 — REGNUM Пандемический коронавирус — это типичный представитель вновь возвращающихся инфекций, которые возникают из-за появления новых вариантов вирусов. Об этом 16 апреля заявил президент РАН Александр Сергеев.

По его словам, главная проблема заключается в том, что невозможно прогнозировать эти события, действовать начинают, когда вирус уже «выплеснулся» на человеческую популяцию.

«COVID-19 победим — природные резервуары никуда не денутся всё равно», — сказал Сергеев в ходе онлайн-собрания Научного совета РАН «Коронавирус — глобальный вызов науке».

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