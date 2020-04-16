Москва, , 14:56 — REGNUM Доля легких случаев заболевания среди пациентов, заразившихся коронавирусом, составляет 95%. Об этом 16 апреля заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова на научном совете РАН.

Она отметила, что говорить о замедлении темпов распространения коронавируса в мире пока рано. Малинникова добавила, что выздоровели около 82% пациентов. Вместе с тем уровень летальности в различных странах разнится в пределах от 3,6% до 21%.

Отметим, по состоянию на 16 апреля общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире составило 2,097 млн, выздоровели — 523 тыс. человек, скончались 135 тыс.