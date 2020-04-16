Уфа, , 14:41 — REGNUM Испытания нового метода лабораторной диагностики коронавируса провели в Уфе. Об этом 16 апреля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, специалисты из Башкирии вместе с коллегами из Оренбургской области и Удмуртии одни из первых начали работать с НПО «Диагностические системы» (г. Нижний Новгород).

В Республиканской клинической инфекционной больнице были проведены клинические испытания нового метода лабораторной диагностики (иммуноферметный анализ на наличие антител к коронавирусу).

Отмечаются, что поскольку результаты этих испытаний оказались положительными, то в самое ближайшее время специалисты «Диагностические системы» планируют начать выпуск тест-систем в двух вариантах: определение суммарных антител (IgM, IgA, IgG) и специфических антител IgG. Это поможет проводить диагностику коронавирусной инфекции как на ранней, так и на поздней стадии.

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