Томск, , 13:38 — REGNUM Учёные Биологического института Томского государственного университета (ТГУ) в ходе исследований начали встречать клещей, сочетающих в себе признаки двух видов — таёжного (Ixodes persulcatus) и Павловского (Ix. pavlovsky). Об этом ИА REGNUM сообщили 16 апреля в пресс-службе вуза.

Биологи считают, что такие гибриды могут становиться источниками появления новых штаммов клещевых инфекций.

В пресс-службе уточнили, что первых клещей с признаками гибридизации учёные Биологического института обнаружили при сборе материала в районе села Коларово и в Томске вблизи стадиона «Кедр». Это было в 2018 году.

Найденных насекомых отправили в новосибирский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Специалисты из «Вектора» подтвердили предположение биологов. Экземпляры из Томска оказались помесью таёжного клеща и клеща Павловского. Внешне они практически не отличаются от исходных видов. Выявить гибридов может только молекулярно-генетическая экспертиза.

По словам завлабораторией мониторинга биоразнообразия Биологического института ТГУ Нины Москвитиной, являются ли гибриды более опасными для человека, нежели обычные клещи, пока сказать сложно. Однако она подчеркнула, что клещи-гибриды требуют пристального изучения.

Напомним, по данным регионального управления Роспотребнадзора, с начала эпидсезона в медицинские организации Томской области с присасыванием клещей обратились семь человек, в том числе двое детей.

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