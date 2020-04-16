Оксфорд, Великобритания, 16 апреля 2020, 13:35 — REGNUM Испытание вакцины против коронавируса на людях анонсировал Оксфордский университет, сообщает The Daily Mail.
Заявленный переход испытаний вакцины на людях-добровольцах должен начаться уже на следующей неделе.
По словам профессора Оксфордского университета вакцинолога Сары Гилберт, существует большая надежда на успех испытаний, ведь эксперименты на животных показали хорошие результаты.
В проверке примут участие более 500 людей в возрасте от 18 до 55 лет. Как заявил профессор Эдриан Хилл, был выбран «довольно осторожный, но быстрый подход к оценке вакцины, которую разработали».