Вашингтон, , 12:00 — REGNUM Ученые из США и Европы обнаружили скалистую экзопланету, которая, похоже, очень похожа на Землю по размеру и температуре. Об этом, как передает 16 апреля AMNA, сообщил Томас Зурбухен, заместитель руководителя Дирекции научных миссий NASA.

«Этот увлекательный далекий мир дает нам еще больше надежды на то, что вторая Земля находится где-то между звездами и ждет, чтобы мы ее обнаружили», — считает он.

Возможно, на планете есть условия, способствующие существованию воды и развитию жизни, поскольку она расположена в «обитаемой» зоне своей звезды. Экзопланета Kepler-1649c находится на расстоянии 300 световых лет от Земли, она обнаружена после нового анализа ранее полученных данных, отправленных космическим телескопом Kepler. В первом «чтении» много лет назад планета осталась незамеченной, но теперь, после второго анализа данных, ее смогли увидеть. Из тысяч экзопланет, обнаруженных этим телескопом, на сегодняшний день именно эта экзопланета наиболее близка к Земле по размеру и температуре .

Kepler-1649c всего на 6% больше Земли и получает от своей звезды около 75% того объема солнечного излучения, которое получает Земля. Однако, в отличие от Земли, она вращается вокруг маленькой, слабой красной карликовой звезды.