Пало-Альто, США, , 11:50 — REGNUM Ученые обнаружили в подводном ущелье у западного побережья Австралии прозрачное беспозвоночное существо, длина которого, по оценкам, превышает 120 метров и может считаться рекордной на планете. Об этом сообщает AMNA.

Открытие было сделано роботизированной подводной лодкой с дистанционным управлением научно-исследовательского судна Falkor Океанографического института Шмидта (США).

Но поскольку обнаруженное существо является сифонофором, то есть состоит из колонии мелких животных, некоторые сомневаются, стоит ли его считать одним животным. Каждое отдельное животное сифонофора выполняет определенную функцию в общем теле животного.