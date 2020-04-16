Вашингтон, 16 апреля 2020, 11:25 — REGNUM Очередная вспышка коронавирусной инфекции будет угрожать человечеству еще в течение четырех лет, тогда как социальное дистанцирование может сохраниться до 2022 года. К такому выводу пришли эксперты Гарвардского университета, 16 апреля сообщает South China Morning Post.
Американские эксперты не утверждают, что социальное дистанцирование должно сохраняться до 2022 года, тем не менее они подчеркивают, что такие меры будет необходимы, если не появятся вакцина или более совершенные методы лечения.
Издание отмечает, что данные ученых Гарвардского университета идут вразрез со сделанным президентом США Дональдом Трампом заявлением, согласно которому социальное дистанцирование может быть отменено к концу апреля.
Напомним, на сегодняшний день в мире выявлено более 2 млн человек, заразившихся коронавирусной инфекцией, а жертвами пандемии стали более 130 тыс. человек. Тем не менее с момента ее начала более полумиллиона человек выздоровели.
Наиболее пострадавшей от пандемии страной стали США, в которых зарегистрировано более 600 тыс. случаев заражения и 26 тыс. летальных исходов.