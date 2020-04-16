Вашингтон, , 11:25 — REGNUM Очередная вспышка коронавирусной инфекции будет угрожать человечеству еще в течение четырех лет, тогда как социальное дистанцирование может сохраниться до 2022 года. К такому выводу пришли эксперты Гарвардского университета, 16 апреля сообщает South China Morning Post.

«Даже в случае явной победы над Sars-CoV-2 необходимо будет поддерживать режим контроля, поскольку риск очередной вспышки будет сохраняться до 2024 года», — указывается в опубликованном 14 апреля докладе пяти экспертов Школы общественного здравоохранения при Гарвардском университете.

Американские эксперты не утверждают, что социальное дистанцирование должно сохраняться до 2022 года, тем не менее они подчеркивают, что такие меры будет необходимы, если не появятся вакцина или более совершенные методы лечения.

«Социальное дистанцирование может сократить ту нагрузку, которую на систему здравоохранения оказывает большое число заражений Sars-CoV-2», — подчеркнул авторы доклада.

Издание отмечает, что данные ученых Гарвардского университета идут вразрез со сделанным президентом США Дональдом Трампом заявлением, согласно которому социальное дистанцирование может быть отменено к концу апреля.

Напомним, на сегодняшний день в мире выявлено более 2 млн человек, заразившихся коронавирусной инфекцией, а жертвами пандемии стали более 130 тыс. человек. Тем не менее с момента ее начала более полумиллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшей от пандемии страной стали США, в которых зарегистрировано более 600 тыс. случаев заражения и 26 тыс. летальных исходов.