Окленд, США, , 06:33 — REGNUM Заболевание COVID-19 может провоцировать психоневрологические расстройства. К такому выводу пришли специалисты Калифорнийского университета (США), 15 апреля сообщает портал ScienceDirect.

Как отметили ученые, пандемии, с которыми мир ранее сталкивался, сопровождались всплеском таких отклонений, как энцефалопатия, психоз, нервно-мышечная дисфункция и другие. В качестве примера эксперты указали на рост случаев психоневрологических расстройств в XVIII и XIX веках — в периоды пандемий гриппа и в 1918 году, когда после эпидемии «испанки» был зафиксирован рост числа случаев летаргического энцефалита.

Как передавало ИА REGNUM, ранее медики из Италии и Испании сообщили, что одним из симптомов коронавирусной инфекции могут быть кожные высыпания на ногах.

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