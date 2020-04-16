Тегеран, , 08:49 — REGNUM 15 апреля командующий Корпусом Стражей Исламской революции (КСИР) на торжественной церемонии представил новое устройство, которое обнаруживает и диагностирует COVID-19 за пять секунд. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Генерал-майор Хосейн Салами заявил, что это достижение является уникальным в своём роде. По его словам, аппарат был разработан иранскими добровольческими силами. Он также отметил, что устройство создает магнитное поле и может показывать заражённые зоны в радиусе 100 метров.

Генерал-майор Салами добавил, что для проведения анализов нет никакой необходимости в сдаче крови, так как устройство действует на расстоянии. Он также заявил, что машина была испытана в разных больницах и продемонстрировала 80-процентную эффективность.

Глава Управления по связям с общественностью министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпурзаявил, что 48 129 человек из общего числа 74 877 инфицированных коронавирусом (COVID-19) выздоровели, при этом пандемия унесла жизни 4683 человек.