Архангельск, , 19:42 — REGNUM Ученые обнаружили на Земле Франца-Иосифа обнаружили бактерии, на основе которых может быть разработан инновационный препарат для очищения грунтов от нефтепродуктов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе нацпарка.

Перспективные микроорганизмы были выявлены учеными нацпарка и НК «Роснефть» при заборе проб загрязненной почвы на острове Земля Александры, где до 2015 года размещались склады горюче-смазочных материалов. На этой территории грунтовые воды сформировали так называемые «зоны миграции» нефтепродуктов, которые впоследствии попадали в море.

В ходе серии испытаний, проведенных в лабораториях ФИЦ Биотехнологии РАН, обнаружилась уникальная особенность бактерий — они способны разлагать нефтепродукты при низкой температуре (2−6°С). Данные микроорганизмы могут быть использованы при создании биопрепаратов для комплексной очистки грунтов в Арктике от нефтепродуктов.

Таким образом, открытие учёных позволит решить одну из главных экологическим проблем арктических территорий.

«Поскольку масштабы нефтяных загрязнений могут быть огромны, а процесс самоочищения почв длителен, биотехнологические методы рекультивации почв, которые сейчас мы изучаем на архипелаге Земля Франца-Иосифа, приобретают исключительно важную роль», — заявил руководитель комплексного научного проекта «Чистая Арктика» Дмитрий Крюков.

Проект «Чистая Арктика» стал логическим продолжением инициативы Президента РФ по очистке Арктических территорий, которая началась на архипелаге Земля Франца-Иосифа в 2012 году.

Ранее «Роснефть» совместно с биологами МГУ и при поддержке фонда «Иннопрактика» разработали не имеющий аналогов в мире препарат по утилизации нефтяных загрязнений на воде при низких и отрицательных температурах.

Справка:

Комплексный совместный проект НК «Роснефть» и национального парка «Русская Арктика» «Чистая Арктика» стартовал в 2019 году. Инициатива направлена на восстановление экосистемы самых северных территорий России — заповедного архипелага Земля Франца-Иосифа, входящего в состав особо охраняемой природной территории (ООПТ) с 1994 года.

Основная цель — оценка масштабов загрязнения территории заповедного архипелага в результате хозяйственной деятельности человека при освоении Арктики во времена СССР. Совместный проект стал логическим продолжением работ по ликвидации накопленного экологического ущерба, выполненных в период 2012−2017 гг на островах архипелага Земля Франца-Иосифа и на Новой Земле в границах национального парка.