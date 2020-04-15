Архангельск, 15 апреля 2020, 19:42 — REGNUM Ученые обнаружили на Земле Франца-Иосифа обнаружили бактерии, на основе которых может быть разработан инновационный препарат для очищения грунтов от нефтепродуктов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе нацпарка.
Перспективные микроорганизмы были выявлены учеными нацпарка и НК «Роснефть» при заборе проб загрязненной почвы на острове Земля Александры, где до 2015 года размещались склады горюче-смазочных материалов. На этой территории грунтовые воды сформировали так называемые «зоны миграции» нефтепродуктов, которые впоследствии попадали в море.
В ходе серии испытаний, проведенных в лабораториях ФИЦ Биотехнологии РАН, обнаружилась уникальная особенность бактерий — они способны разлагать нефтепродукты при низкой температуре (2−6°С). Данные микроорганизмы могут быть использованы при создании биопрепаратов для комплексной очистки грунтов в Арктике от нефтепродуктов.
Таким образом, открытие учёных позволит решить одну из главных экологическим проблем арктических территорий.
Проект «Чистая Арктика» стал логическим продолжением инициативы Президента РФ по очистке Арктических территорий, которая началась на архипелаге Земля Франца-Иосифа в 2012 году.
Ранее «Роснефть» совместно с биологами МГУ и при поддержке фонда «Иннопрактика» разработали не имеющий аналогов в мире препарат по утилизации нефтяных загрязнений на воде при низких и отрицательных температурах.
Справка:
Комплексный совместный проект НК «Роснефть» и национального парка «Русская Арктика» «Чистая Арктика» стартовал в 2019 году. Инициатива направлена на восстановление экосистемы самых северных территорий России — заповедного архипелага Земля Франца-Иосифа, входящего в состав особо охраняемой природной территории (ООПТ) с 1994 года.
Основная цель — оценка масштабов загрязнения территории заповедного архипелага в результате хозяйственной деятельности человека при освоении Арктики во времена СССР. Совместный проект стал логическим продолжением работ по ликвидации накопленного экологического ущерба, выполненных в период 2012−2017 гг на островах архипелага Земля Франца-Иосифа и на Новой Земле в границах национального парка.