Берлин, , 15:52 — REGNUM Коронавирус скорее всего не передается при контакте с поверхностями, пришла к выводу группа немецких вирусологов из Боннского университета, сообщает RTL Today.

Отмечается, что специалисты провели исследование, основанное на опросах и расследованиях в домах по всему региону Хайнсберга, где зарегистрировано более 1,4 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Так, ученым не удалось подтвердить вероятность заражения коронавирусом в супермаркетах и других общественных местах.

«Серьезные вспышки инфекции являются результатом того, что люди в течение длительного периода времени находились в близком контакте друг с другом», — отметил директор Института вирусологии Хендрик Штреек.

По его словам, когда ученые взяли образцы с дверных ручек, выяснилось, что культивировать вирус в лаборатории на основе этих образцов невозможно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гарвардские ученые высказали мнение, что победа над нынешней вспышкой коронавируса может вовсе не означать отмены профилактических мероприятий и обязательного эпидемиологического надзора. Даже при затихании нынешней волны эпидемии, ее новый подъем возможен уже в 2024 году.

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