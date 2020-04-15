Рига, , 12:51 — REGNUM У генома вируса SARS-CoV-2 в Латвии наблюдается ряд мутаций. Об этом 15 апреля пишет портал Nra. lv со ссылкой на данные учёных Центра биомедицинских исследований.

По данным журналистов, изучив 35 образцов «генетического материала вируса», ранее диагностированного лабораториями Latvijas Infektoloģijas centrā, Gulbja laboratorijā и Centrālajā laboratorijā, учёным удалось идентифицировать ряд уникальных мутаций, встречающихся в Латвии и которые ранее не были обнаружены в других странах мира.

Учёные считают, что информация об изменчивости и мутации вируса даст возможность соотнести её с тем, как протекала и насколько эффективной была та или иная терапия, а также помочь в разработке вакцины.

Как передавало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Латвии число выявленных случаев заражения коронавирусом увеличилось на девять.