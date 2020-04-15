Иерусалим, , 12:11 — REGNUM Эпидемия, вызванная короновирусом, может закончится через несколько недель сама. Так считает Исаак Бен-Исраэль, руководитель программы исследований в области безопасности в Тель-Авивском университете, сообщает TheCollegeFix.

К такому выводу ученый пришел, анализируя статистические данные о частоте выявления новых случаев заражения. Спад заболеваемости COVID-19 происходит также резко, как и начальная вспышка, а, значит, скоро эпидемия может завершиться.

Так, по статистике, полученной в Израиле, в этой стране заражение коронавирусом может прекратиться примерно через 2 недели. Это может стать основанием для планирования стадий отмены карантина.