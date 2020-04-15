Гарвард, США, , 12:09 — REGNUM Победа над нынешней вспышкой коронавируса может вовсе не означать отмены профилактических мероприятий и обязательного эпидемиологического надзора, считают гарвардские ученые, опубликовавшие отчет о своем исследовании в журнале Science.

По сообщению Jerusalem Post, в отчете гарвардских иммунологов, инфекционистов и эпидемиологов, даже при затихании нынешней волны эпидемии, ее новый подъем возможен уже в 2024 году.

Выводы специалистов о сроках появления вакцины весьма неутешительны, до ее открытия могут пройти годы. Также тревогу вызывают результаты моделирования поведения вируса SARS-CoV-2, вызывающего смертельное заболевание COVID-19. Во всех сценариях новая вспышка может произойти независимо от времени года.