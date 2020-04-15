Оттава, , 04:39 — REGNUM Вирусологи из Канады подтвердили эффективность препарата ремдесивир в борьбе с коронавирусом, говорится публикации журнала Journal of Biological Chemistry.

Отмечается, что лекарственный препарат прошёл тестирование при лечении ближневосточного респираторного синдрома (MERS) и атипичной пневмонии SARS-COV, схожих по структуре РНК с коронавирусом.

В результате была доказана его эффективность против блокирования размножения коронавируса SARS-CoV-2. Сейчас лекарство предстоит испытать, в том числе и на людях, поскольку без проведения клинических испытаний использовать его для лечения нельзя.

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