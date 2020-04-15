Иньчуань, Китай, , 02:49 — REGNUM Эксперты в области культурных реликвий со всего Китая приступили к реставрации фресок в гротах Сюймишань в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая, возраст которых достигает 1500 лет, сообщает 14 апреля агентство Синьхуа.

Проект реставрации стартовал в начале апреля и является первым проектом реставрации со времен династии Цин (1644−1911), сообщили местном бюро культурных реликвий. Гроты вмещают 185,47 кв. метров фресок, которые требуют реставрации в связи с длительным воздействием погоды и человека.

Проект, как ожидается, продлится год и задействует экспертов со всего Китая. Бюро детализирует все сведения о фресках для того, чтобы положить начало дальнейшим исследования.

Гроты Сюймишань были созданы в период правления династии Северная Вэй (386−534), насчитывают 162 пещеры и более 1000 статуй, который в 1982 году были внесены в список культурных реликвий государственного уровня значимости.