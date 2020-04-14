Москва, , 23:20 — REGNUM Международные сборы по программированию (Moscow Pre-Finals Workshop) Московского физико-технического института, запланированные на 18−26 апреля, пройдут в онлайн-формате. Традиционно на него собирались студенты из десятков стран, теперь они выполнят задания в сети.

Впрочем, устроители решили не менять программу — такжепройдут лекции, раунды соревнований, консультации. Команды будут подразделять по уровню подготовки.

Проректор по международным программам и цифровым инновациям МФТИ, основатель Moscow Workshops Алексей Малеев отметил, что вынужденный из-за тяжелой эпидемиологической ситуации переход в онлайн, не повлияет на качество самих сборов.

В последние дни сборов состоится фестиваль искусственного интеллекта и спортивного программирования RuCode.