Москва, 14 апреля 2020, 15:04 — REGNUM Президент России Владимир Путин утвердил новый состав Совета при главе государства по науке и образованию, став его председателем. Соответствующий указ опубликован 14 апреля на официальном портале правовой информации.
Так, в Совет вошли:
- Президент Российской академии наук (РАН), академик Александр Сергеев (заместитель председателя Совета);
- Помощник президента РФ Андрей Фурсенко (заместитель председателя Совета);
- Начальник управления президента РФ по научно-образовательной политике Инна Биленкина (секретарь Совета);
- Директор Всероссийского научно-исследовательского института биологической защиты растений Анжела Асатурова;
- Ректор Национального исследовательского университета «Московский институт электронной техники» Владимир Беспалов;
- Гендиректор Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения «Малахит» Владимир Дорофеев;
- Руководитель учебно-научного Мезоамериканского центра им. Ю. В. Кнорозова Галина Ершова;
- Ректор Нижегородского государственного университета Елена Загайнова;
- Президент Российской академии образования, академик Юрий Зинченко;
- Директор Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова Владимир Катцов;
- Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук;
- Вице-президент РАН, академик Валерий Козлов;
- Ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев;
- Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко;
- Советник директора «Объединенного института ядерных исследований» Сергей Мазуренко;
- Гендиректор «Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов;
- Замруководителя Комплекса по общим и научным вопросам «Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Никита Марченков;
- Старший научный сотрудник-заведующий лабораторией нанобиотехнологий Московского физико-технического института Максим Никитин;
- Академик РАН Геннадий Онищенко;
- Профессор Сколковского института науки и технологий Иван Оселедец;
- Советник РАН, академик Юрий Осипов;
- Директор Никитского ботанического сада Юрий Плугатарь;
- Директор Института восточных рукописей РАН Ирина Попова;
- Директор президентского физико-математического лицея № 239 Максим Пратусевич;
- Завкафедрой урологии Московского государственного медико-стоматологического университета, академик Дмитрий Пушкарь;
- Ректор Московского городского педагогического университета Игорь Реморенко;
- Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий;
- Ректор Московского государственного института международных отношений Анатолий Торкунов;
- Первый вице-президент «Газпромбанка» Наталья Третьяк;
- Зампредседателя Совета Федерации федерального собрания РФ Ильяс Умаханов;
- Гендиректор Агентства развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» Роберт Уразов;
- Врио ректора Балтийского университета им. Иммануила Канта Александр Федоров;
- Академик-секретарь отделения энергетики, машиностроение, механики и процессов управления РАН, академик Владимир Фортов;
- Директор Федерального исследовательского центра «Всероссийский институт генетических ресурсов растений» Елена Хлесткина;
- Гендиректор Российского научного фонда Александр Хлунов;
- Замдиректора Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики Рашит Шагалиев;
- Завкафедрой медицинской биологии Сибирского федерального университета Екатерина Шишацкая;
- Гендиректор Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Евгений Шляхто;
- Руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.