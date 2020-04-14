Москва, 14 апреля 2020, 15:04 — REGNUM Президент России Владимир Путин утвердил новый состав Совета при главе государства по науке и образованию, став его председателем. Соответствующий указ опубликован 14 апреля на официальном портале правовой информации.

Так, в Совет вошли:

  • Президент Российской академии наук (РАН), академик Александр Сергеев (заместитель председателя Совета);
  • Помощник президента РФ Андрей Фурсенко (заместитель председателя Совета);
  • Начальник управления президента РФ по научно-образовательной политике Инна Биленкина (секретарь Совета);
  • Директор Всероссийского научно-исследовательского института биологической защиты растений Анжела Асатурова;
  • Ректор Национального исследовательского университета «Московский институт электронной техники» Владимир Беспалов;
  • Гендиректор Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения «Малахит» Владимир Дорофеев;
  • Руководитель учебно-научного Мезоамериканского центра им. Ю. В. Кнорозова Галина Ершова;
  • Ректор Нижегородского государственного университета Елена Загайнова;
  • Президент Российской академии образования, академик Юрий Зинченко;
  • Директор Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова Владимир Катцов;
  • Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук;
  • Вице-президент РАН, академик Валерий Козлов;
  • Ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев;
  • Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко;
  • Советник директора «Объединенного института ядерных исследований» Сергей Мазуренко;
  • Гендиректор «Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов;
  • Замруководителя Комплекса по общим и научным вопросам «Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Никита Марченков;
  • Старший научный сотрудник-заведующий лабораторией нанобиотехнологий Московского физико-технического института Максим Никитин;
  • Академик РАН Геннадий Онищенко;
  • Профессор Сколковского института науки и технологий Иван Оселедец;
  • Советник РАН, академик Юрий Осипов;
  • Директор Никитского ботанического сада Юрий Плугатарь;
  • Директор Института восточных рукописей РАН Ирина Попова;
  • Директор президентского физико-математического лицея № 239 Максим Пратусевич;
  • Завкафедрой урологии Московского государственного медико-стоматологического университета, академик Дмитрий Пушкарь;
  • Ректор Московского городского педагогического университета Игорь Реморенко;
  • Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий;
  • Ректор Московского государственного института международных отношений Анатолий Торкунов;
  • Первый вице-президент «Газпромбанка» Наталья Третьяк;
  • Зампредседателя Совета Федерации федерального собрания РФ Ильяс Умаханов;
  • Гендиректор Агентства развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» Роберт Уразов;
  • Врио ректора Балтийского университета им. Иммануила Канта Александр Федоров;
  • Академик-секретарь отделения энергетики, машиностроение, механики и процессов управления РАН, академик Владимир Фортов;
  • Директор Федерального исследовательского центра «Всероссийский институт генетических ресурсов растений» Елена Хлесткина;
  • Гендиректор Российского научного фонда Александр Хлунов;
  • Замдиректора Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики Рашит Шагалиев;
  • Завкафедрой медицинской биологии Сибирского федерального университета Екатерина Шишацкая;
  • Гендиректор Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Евгений Шляхто;
  • Руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.