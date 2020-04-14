Вашингтон, 14 апреля 2020, 14:52 — REGNUM Крысы, питающиеся отходами ресторанов и кафе, стали пожирать друг друга из-за недостатка пищи на помойках американских городов, сообщает 13 апреля со ссылкой на экспертов по грызунам Daily Caller.
По словам экспертов, в Нью-Йорке с закрытием большого числа закусочных крысы развязали настоящую войну, пожирая друг друга и убивая более молодых сородичей для того, чтобы прокормиться самостоятельно.
Корриган указал на то, что когда в городе закрываются тысячи ресторанов, от отходов которых зависело не одно поколение крыс, у грызунов остается не такой большой выбор.
Напомним, на сегодняшний день в США выявлено более полумиллиона случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, жертвами которой уже стали более 20 тыс. человек. Для борьбы с распространением болезни американские власти ввели жесткие меры карантина, в результате чего закрытыми оказались многие предприятия страны.