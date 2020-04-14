Вашингтон, , 14:52 — REGNUM Крысы, питающиеся отходами ресторанов и кафе, стали пожирать друг друга из-за недостатка пищи на помойках американских городов, сообщает 13 апреля со ссылкой на экспертов по грызунам Daily Caller.

По словам экспертов, в Нью-Йорке с закрытием большого числа закусочных крысы развязали настоящую войну, пожирая друг друга и убивая более молодых сородичей для того, чтобы прокормиться самостоятельно.

«Это очень похоже на историю человечества: люди пытаются захватить территорию, вторгаются армиями и бьются буквально до смерти за то, кому достанется земля», — подчеркнул эксперт по грызунам Бобби Корриган в интервью NBC News.

«То же самое происходит с крысами, — продолжал он. — Новая «армия» крыс вторгается, и в зависимости от того, у какой армии окажутся самые сильные крысы, те и захватят территорию».

Корриган указал на то, что когда в городе закрываются тысячи ресторанов, от отходов которых зависело не одно поколение крыс, у грызунов остается не такой большой выбор.

«Поэтому крысы и сражаются друг с другом. Взрослые особи убивают молодых в гнезде и поедают новую поросль», — заявил эксперт.

Напомним, на сегодняшний день в США выявлено более полумиллиона случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, жертвами которой уже стали более 20 тыс. человек. Для борьбы с распространением болезни американские власти ввели жесткие меры карантина, в результате чего закрытыми оказались многие предприятия страны.