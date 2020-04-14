Женева, Швейцария, , 13:52 — REGNUM Число новых случаев COVID-19 снижается в некоторых частях Европы, включая Италию и Испанию, но ставить точку в истории с коронавирусом рано, сообщила во вторник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает Reuters.

«Общая вспышка болезни в мире, 90% случаев которой приходятся на Европу и Соединенные Штаты Америки. Так что мы, конечно, еще не видим пика», — заявила пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис на брифинге в Женеве.

По ее словам, не следует ждать вакцину ранее, чем через 12 месяцев.