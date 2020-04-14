Санкт-Петербург, , 12:37 — REGNUM Петербургские эксперты изучат генетику людей, которые переболели коронавирусом в различных формах, и подробнее исследуют варианты коронавирусов из разных стран, чтобы подготовиться к будущим подобным пандемиям. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба СПбГУ.

Петербургские генетики хотят проследить связь тяжести болезни с геномом вируса и геномом конкретного заболевшего.

«Именно такие масштабные геномные исследования в будущем помогут нам быстро определять группы риска. Значит, мы будем заранее представлять, например, сколько населению потребуется аппаратов для искусственной вентиляции легких в случае масштабной эпидемии. Такая статистика просто необходима, потому что этот вирус не первый и, к сожалению, не последний», — пояснил начальник сектора клинико-генетических исследований организационно-методического отдела по медицинской реабилитации городской больницы № 40 кандидат биологических наук Олег Глотов.

Напомним, петербургские генетики установили, что у жителей России существует точно такой же генетический риск заразиться новой коронавирусной инфекцией, как и у европейцев.

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