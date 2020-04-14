Санкт-Петербург, , 12:30 — REGNUM Петербургские генетики установили, что у жителей России существует точно такой же генетический риск заразиться новой коронавирусной инфекцией, как и у европейцев. Об этом выводе ученых 14 апреля сообщает пресс-служба СПбГУ.

Согласно исследованиям генетиков из городской больницы №40, Института акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта и Санкт-Петербургского государственного университета, никаких особенных генетических отличий у представителей разных стран перед угрозой болезни нет, и коронавирус нового типа попадает в клетки жителя России так же, как и у европейцев.

Кроме того, исследователи проанализировали экзомы — кодирующие части геномов — представителей различных европейских и нескольких российский популяций. Они смогли установить, что ангиотензинпревращающий фермент 2 (АПФ2 или ACE2 — он чаще всего встречается на поверхности клеток легких, — прим. ред.) является основной мишенью для нового вируса. Кроме того, он чаще всего встречается на поверхности клеток легких, а в организме человека кодируется одноименным геном ACE2.

Исследователям городской больницы № 40, Института акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д. О. Отта и СПбГУ удалось проанализировать кодирующие части геномов — представителей различных европейских и нескольких российский популяций. И они выяснили, что характер распределения частот вариантов в гене ACE2 существенно отличается у южноевропейских популяций (Италия, Испания, Португалия и другие страны).

«Низкий уровень миссенс-мутаций (точечная мутация, — прим. ред.) — возможно, именно это стало биологической причиной взрывного распространения вируса, а также высокого уровня смертности в Испании и Италии. Дело в том, что чем меньше «мутантов», тем меньше у людей будет клеток со «сломанным» белком, за который не сможет «зацепиться» вирус», — пояснили в университете.

Кроме того, эксперты установили, что никаких генетических мутаций, способных защитить здоровье от SARS-CoV-2, у жителей северо-западной и центральной части России не оказалось. Таким образом россиянам расслабляться в борьбе с коронавирусом ни в коем случае нельзя — стоит учесть опыт других стран, генетических похожих на нас в этом аспекте.

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