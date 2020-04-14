Китайская Народная Республика, , 12:01 — REGNUM Власти Китая одобрили проведение клинических испытаний ещё одной вакцины, которая была разработана в стране от коронавируса нового типа. Об этом сегодня, 14 апреля, в ходе брифинга заявил глава департамента по научно-техническому развитию министерства науки и техники КНР У Юаньбинь.

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«В настоящее время в Китае одобрено для клинических испытаний три вакцины от коронавируса», — уточнил он.

По слова Юаньбиня, первой из них была одобрена вакцина на основе аденовирусного вектора. В настоящее время уже набирается команда добровольцев для проведения второй фазы клинических испытаний.

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля правительством Китая были разрешены клинические испытания инактивированной вакцины от коронавируса. Она станет второй в КНР и третьей в мире, вступившей в стадию клинических тестов. Заявку на первичные и вторичные испытания на людях подала компания Wuhan Institute of Biological Products, которая входит в госкорпорацию Sinopharm.

Испытывать вакцину будут рандомизированным, двойным слепым методом и сопоставлять тесты с плацебо. Исследователям предстоит оценить безопасность и иммуногенность вакцины для здоровых людей и детей старше шести лет.