Томск, , 09:28 — REGNUM В Россию из США доставили штамм коронавируса, предназначенный для проведения научных исследований. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Томской таможни, декларация на штамм была подана удаленно в Центр электронного декларирования таможни 10 апреля 2020 года.

Вирусные частицы перевозились в маленьких флаконах массой 88 граммов, которые в свою очередь располагались в термоконтейнерах с хладоэлементами. Дело в том, что для хранения частиц необходима температура 2−8°С.

Хотя на выпуск товара по закону отводится 1 рабочий день, инспекторы управились в этом случае за 1 час.

«Таможенники сейчас особое внимание уделяют выпуску товаров первой необходимости, медицинского назначения», — добавили в таможне.

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