Новосибирск, , 05:35 — REGNUM Центральный проектно-технологический институт (предприятие госкорпорации «Росатом») накануне, 13 апреля 2020 года, подписал госконтракт с Дирекцией единого заказчика по строительству, капитальному и текущему ремонту на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»). Об этом сообщает министерство науки и высшего образования РФ.

Уточняется, что одним из резидентов центра станет научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», где разрабатывается и проходит испытания вакцина против коронавируса.

Сейчас Институт катализа Сибирского отделения РАН, который является застройщиком центра «СКИФ», совместно с руководством «Вектора» прорабатывает вопрос создания специализированной экспериментальной станции в рамках первой очереди и вводе её в эксплуатацию в 2023—2024 годах.