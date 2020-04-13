Новосибирск, , 15:07 — REGNUM Автоматизированный способ диагностики коронавируса на основе рентгеновских снимков и данных тепловизоров без проведения тестов разработали ученые Института вычислительных технологий Сибирского отделения РАН. Об этом заявила ответственный секретарь рабочей группы при СО РАН по преодолению новой коронавирусной инфекции Ольга Дорохова 13 апреля в комментарии ТАСС.

Как рассказала Дорохова, ученые предложили совместить в общей программной системе данные, получаемые с тепловизора и рентгеноаппарата, автоматически картировать снимки органов на основе контуров ренгеновского снимка. Такое совмещение снимков поможет оценить патологии в организме больного.

Секретарь рабочей группы сообщила, что метод назван «комплексной термо‑ и рентгенографической функциональной диагностикой для формирования прогнозного сценария осложнений при COVID-19». По ее словам, для использования этого способа не требуется высокого уровня квалификации медработников.

Дорохова отметила, что новой методике диагностирования заболевания требуется пройти тестирование и получить одобрение использования. Также она сообщила, что для окончательной доработки программного обеспечения требуется незначительная финансовая поддержка.