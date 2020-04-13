Переславль-Залесский, Ярославская область, , 13:55 — REGNUM Количество заболевших в сутки COVID-19 в России к 27 апреля вырастет в шесть раз и достигнет 16 290 человек. Такой прогноз дал директор Института программных систем им. А. К Айламазяна Российской академии наук Сергей Абрамов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Прогноз развития эпидемии Страница Сергея Абрамова в Facebook

Прогноз сделан на основании математических расчетов с учетом уже известных статистических данных о развитии эпидемии в стране.

Количество умерших в сутки к 27 апреля вырастет в пять раз и достигнет 228 человек. Примерно также вырастет число выздоровевших.

«Прогноз тривиальный: за предыдущие семь дней линейная регрессия логарифма числа новых заболеваний в день и потом экспонента от этой линейной функции. Думаю, на ближайшие 7 дней прогноз числа заболевающих в день весьма вероятный. А дальше процедуру надо повторять, так как основание экспоненты (или R0) в конце концов будет меняться. Отклонение от этого прогноза могут объясняться и изменением R0, и перегрузкой лабораторий. Но и первая, и вторая причина приведет к уменьшению фактических чисел, по сравнению с прогнозом. То есть, прогноз скорее всего пессимистический. Хотя, я уверен, что он весьма точный», — написал на своей странице в Facebook директор Института программных систем им. А.К. Айламазяна РАН Сергей Абрамов.

Как пишет ученый, он сделал прогноз не для нагнетания паники, а для информирования людей, руководствуясь принципом: «Предупрежден — значит вооружен».

Справка: Институт программных систем был создан в апреле 1984 года как Филиал Института проблем кибернетики АН СССР по решению Правительства СССР. Руководителем ФИПК АН СССР был назначен д.т.н., профессор Альфред Карлович Айламазян. В 1986 году Филиал Института проблем кибернетики был преобразован в Институт программных систем АН СССР, а в 2008 году институту было присвоено имя его первого директора профессора А.К. Айламазяна. С момента создания основными научными направлениями деятельности института являлись: высокопроизводительные вычисления, программные системы для параллельных архитектур, автоматизация программирования, искусственный интеллект, телекоммуникационные системы и медицинская информатика. Институт располагается в Переславле-Залесском Ярославской области.

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