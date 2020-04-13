Ухань, Китай, , 12:28 — REGNUM Китайские ученые уточнили потенциальный разлет коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19 от заразившегося человека. Об этом сообщает AFP.

Исследования, которые были проведены в Ухани, в больнице Хуошэньшань, показали места максимальной концентрации вируса в помещении и позволили уточнить данные о радиусе его переноса.

Измерения в больнице выявили, что вирус скапливался на полах, подошвах обуви медицинского персонала отделения интенсивной терапии, а также на компьютерных мышках, спинках кроватей, дверных ручках и в мусорных баках.

Китайские ученые считают, что воздушно-капельный путь вируса может составлять до 4 метров, в то время как их американские коллеги из Мессачусетского университета говорят уже о 10 метрах, которые способен пролететь вирус по воздуху от зараженного им человека.

Напомним, что и тот, и другой вывод превосходят рекомендованные ВОЗ в качестве «безопасной дистанции» 1,5 метра.