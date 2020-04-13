Сеул, , 12:21 — REGNUM Около 40 антител, способных нейтрализовать коронавирус SARS-CoV-2, выявили специалисты из Южной Кореи. Об этом сообщает агентство Yonhap.

В Центре контроля и профилактики заболеваний при южнокорейском минздраве уточнили, что выявлено 38 антител, положительные свойства которых могут быть использованы для лечения пациентов с заболеванием COVID-19. Антитела были выделены из крови носителей коронавируса.

У всех полученных образцов проявились сильные, нейтрализующие коронавирус свойства, подчеркнули в профилактическом центре. Учёные намерены в ближайшее время провести более глубокие исследования, в том числе тесты на животных, чтобы подтвердить эффект антител.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее южнокорейские медики применили переливание плазмы крови, чтобы вылечить пациентов с заболеванием COVID-19.

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