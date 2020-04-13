Пекин, , 10:33 — REGNUM Клинические испытания инактивированной вакцины от коронавируса разрешены правительством Китая. Она станет второй в КНР и третьей в мире, вступившей в стадию клинических тестов, сообщает 13 апреля издание «Пэнпай».

Заявку на первичные и вторичные испытания на людях подала компания Wuhan Institute of Biological Products, которая входит в госкорпорацию Sinopharm. Центр клинических испытаний КНР одобрил тесты для инактивированной вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 (Vero клетка).

Испытывать вакцину будут рандомизированным, двойным слепым методом и сопоставлять тесты с плацебо. Исследователям предстоит оценить безопасность и иммуногенность вакцины для здоровых людей и детей старше шести лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта в США начались клинические испытания вакцины от коронавируса, созданной Национальными институтами здравоохранения США и биотехнологической компанией Moderna. В испытаниях участвуют 45 добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет. В Китае первые клинические испытания своей вакцины разрешили 17 марта.

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