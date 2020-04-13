Токио, , 08:24 — REGNUM Появилось ещё одно лекарственное средство, которое может помочь от коронавирусной инфекции. Японские учёные из Университета Токай в Исехаре выяснили, что антиретровирусный препарат «Нельфинавир» способен блокировать размножение коронавируса SARS-CoV-2.

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Согласно результатам исследования, которые опубликованы в электронной научной библиотеке bioRxiv, всего специалисты проверили влияние девяти антиретровирусных препаратов на вирусные частицы SARS-CoV-2. Установлено, что лекарство «Нельфинавир», которое используется в сочетании с другими антиретровирусным препаратами для лечения ВИЧ, эффективно останавливает репликацию вируса даже при использовании малых доз.

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Медики отметили, что проверенного средства против коронавирусной инфекции на сегодняшний день пока нет, поэтому необходимо тестировать эффективные противовирусные препараты. «Нельфинавир» учёные порекомендовали включить в перечень потенциально эффективных лекарств против коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова заявила, что в результате исследования была доказана противовирусная активность препарата «Мефлохин» в отношении возбудителя COVID-19. По её словам, он полностью блокировал развитие цитопатического действия вируса SARS-CoV-2 в культуре клеток. Для этого достаточно принимать препарат в терапевтических дозах.

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