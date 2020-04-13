Москва, , 05:49 — REGNUM Дневная температура в столице прогнозируется в диапазоне от +14 °C до +16°C. Об этом информирует на своём сайте Гидрометцентр страны.

По данным метеорологов, в столице ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков.

Атмосферное давление повысится до 742 мм рт. ст. Направление ветра южное, скорость 5−10 м/с. с порывами до 17 м/с

Как передавало 13 апреля ИА REGNUM, «жёлтый» уровень опасности в Москве продлится с 12:00 до 19:00, по области — с 10:00 до 19:00.

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