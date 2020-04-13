Новосибирск, , 05:41 — REGNUM Медико-биологический союз — резидент новосибирского Академпарка — планирует выпускать в неделю до 500 тыс. тестов на коронавирус SARS-CoV-2. Тест уже зарегистрирован в Росздравнадзоре. Первые промышленные партии уже отправлены в регионы РФ. Об этом сообщил директор ГК «Медико-биологический союз» Михаил Лосев.

По словам Лосева, генетический тест создан на основе собственных инновационных разработок. Его результат — с точностью более 94%. Этот тест позволяет проводить анализ за 15−20 минут.

Производственный партнёр по выпуску — российская биотехнологическая компания «Генериум».

Цена теста устанавливается по согласованию с заказчиками. При этом Михаил Лосев уточнил, что с партнёрами оговорено — для жителей Новосибирской области, прежде всего — пенсионеров, будет действовать специальная цена и она будет значительно ниже той, по которой тестирование проводится в других российских регионах.