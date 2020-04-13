Токио, , 04:10 — REGNUM Аэрокосмическое агентство Японии (JAXA) намеревается отправить в ближайшие пять лет исследовательский зонд на орбиту Луны, сообщает агентство Kyodo.

Планируется, что на орбиту миниатюрный зонд доставит твердотопливная ракета, которая, по данным агентства, обойдется дешевле, нежели аналоги на жидком топливе. Kyodo отмечает, что намерения Японии отправить космический аппарат к Луне вызваны конкуренцией со стороны других стран в космическом пространстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля американское аэрокосмическое агентство NASA поделилось планами по освоению Луны. По их данным, США планируют построить базу на Луне под названием Artemis Base Camp. База будет возведена на Южном полюсе спутника, в ней будет обитаемый модуль на четверых человек.

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