Токио, , 03:34 — REGNUM Японские медики установили, что заметно подавить репликацию коронавируса SARS-CoV-2 может препарат нелфинавир, который используется против вируса иммунодефицита человека. Свои материалы исследователи опубликовали на портале биомедицинских препринтов bioRxiv.

В ходе исследований учёные проверили влияние девяти антиретровирусных препаратов на вирусные частицы SARS-CoV-2. Выяснилось, что нелфинавир, который выступает ингибитором протеазы ВИЧ-1, эффективно блокирует размножение вируса даже при использовании малых доз.

При этом медики подчеркнули, что препарат против коронавирусной инфекции ещё не создан, поэтому необходимо срочно тестировать эффективные противовирусные препараты.

Ранее Минздрав России расширил список препаратов для профилактики и лечения коронавирусной инфекции.

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