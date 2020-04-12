Вашингтон, , 23:20 — REGNUM На Луне американцы планируют построить базу Artemis Base Camp, сообщили 12 апреля в пресс-службе NASA.

Уточняется, что база будет строиться на Южном полюсе Луны. Здесь будет построен обитаемый модуль на четверых человек.

Также на базе будет находиться пилотируемый луноход для транспортировки. На нём астронавты смогут преодолевать небольшие расстояния.

Для более длительных перемещений будет создана жилая мобильная платформа. Она рассчитана на перемещения длительностью порядка полутора земных месяцев.

Также на базе будет находиться инфраструктура для связи с Землей и для автономного электроснабжения. Здесь же будет располагаться посадочная площадка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 апреля 2020 г. американский президент подписал указ, согласно которому США начинают коммерческое освоение лунных ресурсов.

Читайте ранее в этом сюжете: Куба обвинила США в монополизации ресурсов космоса