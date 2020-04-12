Москва, , 22:40 — REGNUM Директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев отметил компетентность и глубокую погруженность президента России Владимира Путина в вопросы, связанные с ситуацией распространения коронавирусной инфекции в России. Об этом 12 апреля он сообщил в интервью программе «Вести недели с Дмитрием Киселевым» на телеканале «Россия 1».

«Мы говорили с ним на одном языке. То есть президент настолько глубоко погружен в тему, настолько понимает, что происходит. Он не от нас услышал, он очень глубоко погружен в тему <…> и у нас шел такой очень интересный конструктивный разговор», — рассказал вирусолог об общении с президентом на его совещании с учеными, которое прошло в Кремле 7 апреля.

Кроме этого коллега Кутырева генеральный директор научного центра «Вектор» Ринат Максютов также отметил желание президента узнать о работе ученых «из первых рук» и впечатлился возможностью доложить о проделанной работе и планах на будущее лично главе государства.

Максютов подчеркнул, что в ходе совещания рассматривалась возможность сокращения сроков внедрения противокоронавирусных вакцин в России.

«Был рассмотрен мировой опыт по сокращению сроков проведения доклинических и клинических исследований и было незамедлительное обращение к министерству здравоохранения о необходимости проработки данного вопроса», — проинформировал гендиректор НЦ «Вектор».

Напомним, ранее руководитель секции медико-биологических наук РАН, академик Владимир Чехонин сообщил, что на сегодняшний день учёные Российской академии наук ведут разработку трёх перспективных вакцин от инфекционного заболевания, которое вызывает новый тип коронавируса.

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