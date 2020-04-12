Бонн, Германия, , 21:57 — REGNUM Немецкие учёные, изучавшие скопления галактик, пришли к выводу, что Вселенная расширяется не с одинаковой скоростью во всех направлениях, как считалось ранее, а неравномерно. Об этом сообщает портал PHYS.ORG со ссылкой на статью в научном журнале Astronomy & Astrophysics.

Исследователи из университета Бонна с помощью космических обсерваторий и спутников Европейского космического агентства (EKA) изучали рентгеновские измерения температуры чрезвычайно горячего газа, который пронизывает скопления галактик.

Так, если бы Вселенная расширялась равномерно, то скопления газа с одинаковой температурой и расположенные на одинаковом расстоянии должны были выглядеть одинаково яркими. Однако, ученые наблюдали иную картину. Кластеры газа с одинаковыми свойствами и схожими температурами оказались менее яркими в одном направлении неба, и ярче, чем ожидалось, в другом направлении. Разница свечения доходит до 30% и имеет чёткую тенденцию к изменению в зависимости от направления наблюдения.

Учёные предполагают, что неравномерность в космическом расширении может быть вызвано действием темной энергии, которая составляет 69% от всей энергии во Вселенной. Именно её ученые считают ответственной за ускоренное расширение Вселенной.

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Напомним, ИА REGNUM сообщало, что новая методика расчёта постоянной Хабла, характеризующая расширение вселенной, вместо большей точности поставила под вопросы фундаментальные космологические теории.

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