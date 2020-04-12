Массачусетс, США, , 18:43 — REGNUM Исследователи из Массачусетского технологического института разработали аэрозоль, который при нанесении на поверхность любой формы покрывает её датчиками прикосновения, так что она становится сенсорной. Об этом сообщает New Atlas.

Отмечается, что система работает и на криволинейных поверхностях и в условиях повышенной влажности. При подключении к гаджетам, она распознает нажатие, скольжение и даже взмахи руками перед поверхностью. Таким образом, элементы управления устройствами можно разместить на стенах, мебели и даже на фасадах зданий.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что компания UltraSense Systems разработала микросхему с датчиком ультразвука, которая превращает любую поверхность из металла, стекла, дерева или пластика в сенсорную поверхность для управления гаджетами или другими устройствами.

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