Чэнду, Китай, , 14:53 — REGNUM Механизм атаки коронавирусом SARS-CoV-2 эритроцитов человека выявили китайские ученые из Сычуаньского университета науки и технологий и Ибиньского университета. Результаты своего исследования они опубликовали в журнале ChemRxiv.

Исследователи определили, что коронавирус атакует эритроциты, связываясь с молекулами гемоглобина, который, в свою очередь, может обратимо связываться с кислородом. Известно, что именно гемоглобин транспортирует кислород из легких в ткани организма.

Ученые выяснили, что ряд вирусных белков проникает внутрь красных кровяных телец, вытесняя железо из их порфириновых ядер, которое связывает молекулы кислорода. Это лишает эритроциты возможности транспортировать кислород.

Данное воздействие вируса приводит к усилению в легких воспалительных процессов, гипоксемии, полиорганной кислородной недостаточности и развитию острого респираторного дистресс-симптома (ОРДС). Этим же объясняется и особенности у переболевших COVID-19 бессимптомно появления в легких симптома матового стекла, когда снижается прозрачность легочной ткани из-за снижения воздушности альвеол и накопления в них гемоглобина.

Механизм действия вирусных белков, описанный китайскими учеными, может пояснить феномен более легкого течения болезни у детей. Вирусные белки вызывают диссоциацию железа, взаимодействуя с бета-цепью гемоглобина, являющегося структурной частью нормального гемоглобина взрослого человека. В крови детей преобладает фетальный гемоглобин без бета-цепей, что, как предполагают ученые, делает его неуязвимым для вирусных белков.

Ученые делают вывод, что результаты исследования необходимо оценить с позиции тактики лечения тяжелобольных COVID-19. Возможно, вентиляция легких при ОРДС может быть вредна, вызывая повреждение легких. Китайские исследователи считают, что большую пользу в лечении болезни, вызываемой коронавирусом, могут принести переливания крови пациентам и гипербарическая оксигенация.