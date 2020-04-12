Лондон, , 14:17 — REGNUM Более половины людей в возрасте старше 59 лет, постоянно потребляющих алкоголь, имеют значительно большую талию и риск развития инсульта. Результаты доказывающего это исследования опубликовала группа ученых из Университетского колледжа Лондона и Кембриджского университета в научном журнале Addiction.

Ученые использовали данные обследований 4820 пьющих людей в возрасте 59−83 лет, проведенные в 2011—2012 годах. Согласно результатам исследования, чрезмерное употребление алкоголя на протяжении жизни сопутствовало повышенному артериальному давлению, ухудшению функций печени, частым инсультам, увеличению окружности талии и индекса массы тела.

При этом, чем старше были обследуемые, тем сильнее проявлялась зависимость перечисленных негативных эффектов от употребления алкоголя. Также отрицательный эффект фиксировался для пожилых людей, даже если они прекращали чрезмерно употреблять алкоголь еще до 50 лет.

Исследователи делают вывод, что ранее вмешательство и исключение потребления алкоголя могут только положительно сказаться на состоянии здоровья людей.