Чэнду, Китай, , 13:54 — REGNUM Постоянные игры в компьютерные стратегии улучшают способность быстро фокусироваться на важной информации. К такому выводу пришел коллектив нейрофизиологов из Университета электронных наук и технологий Китая, Стерлингского университета в Шотландии и Университета Арканзаса в США в исследовании, опубликованном в научном журнале Frontiers in Human Neuroscience.

Ученые наблюдали за группой из 40 студентов Университета электронных наук и технологий Китая, половина из которых играли в экшн-стратегию League of Legends. Исследователи проводили с испытуемыми тест на внимательность, выводя на экран быстро меняющиеся буквы и цифры, среди которых необходимо было найти определенные символы. Параллельно записывались электроэнцефалограммы работы мозга.

Как показали результаты эксперимента, мозг игроков League of Legends, занимающихся игрой профессионально, отрабатывал сложные сигналы быстро сменяющихся символов значительно быстрее других групп студентов. Игроманы вовремя нажимали на кнопки при обнаружении нужных символов в 96−98% случаев. Менее опытные игроки снижали показатели до 86%.

Результаты коррелировали с активностью мозга. Мозг геймеров реагировал на зрительные сигналы значительно активнее. К тому же он завершал анализ образов на 50−100 мс быстрее остальных участников эксперимента.

По мнению ученых, результаты эксперимента свидетельствуют о значительно лучшем распределении внимания и одновременной фокусировке его на нужных направлениях у профессиональных игроков, чем у тех, кто не увлекается стратегией. Исследователи полагают, что подобные игры в жанре стратегии можно использовать для тренировки внимания людей на тех работах, где такие качества особенно важны.