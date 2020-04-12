Москва, , 13:15 — REGNUM Свободный доступ до 1 мая к 138 научным журналам открыла Российская академия наук (РАН). Пресс-релиз РАН с указанием перечня изданий опубликован на сайте научной электронной библиотеки eLibrary.ru.

В пресс-релизе указывается, что доступ открыт с целью обеспечения возможностей продолжения научной деятельности в условиях режима самоизоляции. Пользователям доступны полнотекстовые PDF файлы статей, включая текущие выпуски.

Как уточняется в сообщении, ранее свободный доступ к материалам предоставлялся по истечении одного года после выхода очередных выпусков журналов. До этого были доступны только версии для чтения зарегистрированным пользователям, исполняющим услуги по госконтрактам.

Академики в своем пресс-релизе выразили уверенность, что предоставленные в открытом доступе материалы будут оказывать положительный эффект на рост эффективности деятельности ученых из России, научно-исследовательских организаций и университетов, а также продвижению результатов научных исследований российских ученых.