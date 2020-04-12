Хельсинки, , 12:22 — REGNUM Распространение аэрозольных частиц после кашля человека, находящегося между полками в супермаркете, смоделировала группа ученых из финского университета Аалто. Статья с результатами исследования опубликована на сайте университета.

Ученые показали на своей модели, что после кашляния или чихания человека, аэрозольное облако существует в воздухе около шести минут, а также, несмотря на довольно высокие полки, распространяется и на соседние ряды магазина.

Как сообщили исследователи, зараженный, например, коронавирусом человек может покашлять и уйти из магазина. Но после него в этом районе остается аэрозольное облако с мельчайшими частичками, способными попасть в дыхательные пути других людей и передать заражение коронавирусом.

В статье приведено видео, показывающее результаты моделирования распространения аэрозольного облака.

Результаты моделирования показывают, что вирус может распространяться в воздухе закрытых помещений гораздо дольше, чем предполагалось ранее. Финские исследователи призвали максимально избегать общественных мест до победы в борьбе с пандемией коронавируса.