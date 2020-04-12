Филадельфия, США, , 12:02 — REGNUM Способность испытывать творческие озарения появились у человека в ходе эволюции, считают ученые из Университета Дрексела в Филадельфии (США). Статью с результатами исследования коллектив авторов опубликовал в журнале ScienceDirect.

Как выяснили ученые в ходе наблюдений за мозгом добровольцев, творческие озарения непосредственно связаны с системой вознаграждений организма. При решении умственных задач или выполнении творческой работы мозг испытуемых с той или иной степенью производил всплеск гамма-волн, сопутствующих получению удовольствий от получения вкусной пищи или других физических удовольствий.

Причем всплески гамм-волн были тем выше, чем большее влияние на решение задач оказывало именно творческое озарение, а не методичное выполнение задания.

Исследователи сделали вывод, что таким образом мозг для получения удовольствия от системы вознаграждения мог заставлять людей чаще решать сложные задачи, связанные с творческим озарением.